Morto Sammy Basso dopo un malore al ristorante: aveva 28 anni, era il malato di progeria più longevo al mondo (Di domenica 6 ottobre 2024) Si è spento a 28 anni Sammy Basso: affetto da progeria, aveva fatto conoscere al mondo questa rara malattia (Di domenica 6 ottobre 2024) Si è spento a 28: affetto dafatto conoscere alquesta rara malattia (Notizie.virgilio)

Morto Sammy Basso, si è sentito male in un ristorante: aveva 28 anni - È Morto Sammy Basso, famoso per essere il più longevo malato di progeria al mondo. aveva 28 anni. SI trovava in un ristorante quando si è sentito male. La notizia diffusa dall'Associazione Italiana Progeria che lui stesso aveva fondato.Continua a leggere . (Fanpage)

Sammy Basso morto dopo un malore al ristorante: aveva 28 anni. Era il malato di progeria più longevo al mondo - Sammy Basso ha avuto un malore al ristorante sabato sera 5 ottobre e poco dopo è morto all'età di 28 anni. Da Sanremo all?Università, il giovane... (Ilmessaggero)

Sammy Basso, malore al ristorante: è morto a 28 anni. Era il più longevo malato di Progeria - Sammy Basso ha avuto un malore al ristorante sabato sera 5 ottobre e poco dopo è morto all'età di 28 anni. Da Sanremo all?Università, il giovane vicentino ha... (Ilgazzettino)