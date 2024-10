Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 7 ottobre: le regioni a rischio (Di domenica 6 ottobre 2024) Una nuova perturbazione arriva sull'Italia interessando da domani il nord. La Protezione civile ha valutato per lunedì 7 ottobre una allerta meteo gialla su due regioni per rischio temporali. (Fanpage) (Di domenica 6 ottobre 2024) Una nuova perturbazione arriva sull'Italia interessando dail nord. La Protezione civile ha valutato per lunedì 7unasu dueper

Maltempo: la Puglia centrosettentrionale e parte dell’Umbria in allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo - Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alle 14. . Si fa riferimento a “precipitazioni da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o breve temporale, sulla Puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a ... (Noinotizie)

Maltempo, allerta meteo per temporali domani 6 ottobre: le regioni a rischio - Dettagli sull’allerta meteo Il bollettino di criticità, pubblicato quotidianamente sul sito della Protezione Civile, evidenzia i seguenti settori a rischio: rischio temporali (ordinaria criticità): Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere (bassi bacini del ... (Thesocialpost)

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 6 ottobre: le regioni a rischio - allerta meteo gialla domani, domenica 6 ottobre, in alcuni settori di Puglia e Umbria: il bollettino di criticità della Protezione civile.Continua a leggere . (Fanpage)

Meteo Milano, ancora maltempo: bomba d'acqua in arrivo. Ecco quando pioverà (e fino a quando). Le previsioni - Il maltempo non molla la presa su Milano che si prepara ad affrontare un lungo periodo di rovesci abbondanti. Oggi il cielo si ...(msn)

Roma, dopo il bel tempo in arrivo una nuova bomba d'acqua: ecco quando pioverà (e fino a quando). Le previsioni - Dopo giorni di pioggia e cielo coperto, a Roma torna il sole, ma sfortunatamente la pausa dal maltempo sarà piuttosto breve. Secondo 3B Meteo, oggi e domani la Capitale godrà di ...(ilmessaggero)

Temporali in arrivo: nuova allerta gialla, le previsioni - Nuova allerta meteo in Liguria, è gialla per temporali ed è stata emessa da Arpal sulle zone B-C-D-E a partire dalle ore 12 di lunedì 7 ottobre 2024 e fino al ...(genovatoday)