LIVE – Cremona-Reggio Emilia: Serie A1 2024/2025 basket (DIRETTA) (Di domenica 6 ottobre 2024) Il LIVE in DIRETTA di Cremona-Reggio Emilia, sfida valida per la 2^ giornata della Serie A1 2024/2025 di basket. Testa a testa tra due squadre che hanno perso all’esordio contro formazioni comunque sulla carta superiori. Gli uomini di coach Cavina, infatti, hanno ceduto nel finale a Tortona, mentre la Reggiana ha perso contro Trento. Ma la squadra di coach Priftis si è riscattata durante la settimana, quando ha battuto Vilnius nel primo turno in Champions League. La palla a due è fissata alle ore 19:00 di domenica 6 ottobre sul parquet del PalaRadi, con Sportface che vi fornirà il LIVE di Cremona-Reggio Emilia aggiornato in tempo reale. (Di domenica 6 ottobre 2024) Ilindi, sfida valida per la 2^ giornata dellaA1di. Testa a testa tra due squadre che hanno perso all’esordio contro formazioni comunque sulla carta superiori. Gli uomini di coach Cavina, infatti, hanno ceduto nel finale a Tortona, mentre la Reggiana ha perso contro Trento. Ma la squadra di coach Priftis si è riscattata durante la settimana, quando ha battuto Vilnius nel primo turno in Champions League. La palla a due è fissata alle ore 19:00 di domenica 6 ottobre sul parquet del PalaRadi, con Sportface che vi fornirà ildiaggiornato in tempo reale. (Sportface)

LIVE – Tortona-Cremona 80-68: Serie A1 2024/2025 basket (DIRETTA) - 11-9 4’ – Convalidato il canestro di Strautins, poi importante tripla di Davis. 65-59 FINE TERZO QUARTO 62-59 30? – Tripla di Booth, Lacey fallisce il sorpasso e Tortona colpisce con Vital. 57-52 27? – Primi punti per Denegri, poi 2/2 di Zampini. 39-33 15? – Tripla di Kuhse. . 2-0 16:55 – Gentili ... (Sportface)

LIVE – Tortona-Cremona 62-59: Serie A1 2024/2025 basket (DIRETTA) - 55-52 24? – 2/2 di Kamagate ma poi arriva la tripla di Davis: parità! 50-50 23? – Jones in sospensione, tripla spettacolare. Primo turno che prevede una partita casalinga per gli uomini di coach De Raffaele, che come di consueto partono con l’obiettivo di ottenere un posto ai playoff, oltre ... (Sportface)

LIVE – Tortona-Cremona 45-37: Serie A1 2024/2025 basket (DIRETTA) - 5-0 1’ – Kamagate protagonista con una stoppata, poi tentativo di schiacciata, fallo subito e 2/2. Primo turno che prevede una partita casalinga per gli uomini di coach De Raffaele, che come di consueto partono con l’obiettivo di ottenere un posto ai playoff, oltre all’impegno parallelo in Europa, ... (Sportface)

LBA - Openjobmetis Varese vs Bertram Derthona: diretta (53-45 18') - L’Openjobmetis Varese, reduce dalla sconfitta di Brescia nel derby lombardo, ospita la Bertram Derthona Tortona, che viene dai successi contro Cremona in campionato e contro Chemnitz ...(pianetabasket)

(CR) LIVE at FICO, tornano a Cremona i live del lunedì - Lunedì 7 ottobre 2024 riparte la rassegna musicale del lunedì dell’ Antica Osteria del Fico, un appuntamento fisso ormai da sedici anni per gli amanti della musica live. La rassegna da quest’anno è or ...(welfarenetwork)

Diretta Cremona Reggio Emilia/ Streaming video tv: per rialzare la testa! (basket A1, 6 ottobre 2024) - Diretta Cremona Reggio Emilia streaming video tv: quasi un derby al PalaRadi tra due squadre che sono partite con una sconfitta in Serie A1.(ilsussidiario)