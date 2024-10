La performance di Bruganelli non convince Lucarelli | ecco perché

(Di domenica 6 ottobre 2024) La seconda puntata di Ballando Con Le Stelle, andata in onda su Rai 1, ha offerto momenti di grande intrattenimento, ma anche scossoni notevoli. Sotto la conduzione di Milly Carlucci, il programma ha visto i concorrenti affrontare esibizioni cariche di emozioni e tensioni, accompagnate da dibattiti accesi con la giuria. Soniaè stata al centro di vivaci polemiche dopo unache non ha soddisfatto i giudici. Questi hanno criticato l'assenza di quella grinta che caratterizza Sonia nella vita quotidiana. Selvaggiain particolare ha evidenziato che, nonostante il suo carattere vivace, la concorrente non è riuscita a trasmettere la stessa intensità in pista: un commento che ha innescato una reazione animata da parte di Sonia, che ha risposto attaccando lepassate di alcuni giurati. (Iltempo)