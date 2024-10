La Juventus Next Gen perde ancora, adesso è penultima e Montero si sfoga: “Mi vergogno” (Di domenica 6 ottobre 2024) La Juventus Next Gen perde ancora, adesso è penultima e Paolo Montero si sfoga: le parole dell'allenatore, ex gloria bianconera, sono durissime. (Di domenica 6 ottobre 2024) LaGene Paolosi: le parole dell'allenatore, ex gloria bianconera, sono durissime. (Fanpage)

Highlights e gol Juventus Next Gen-Potenza 2-3: Serie C 2024/2025 (VIDEO) - Gli Highlights e le azioni salienti di Juventus Next Gen-Potenza 2-3, match dell’ottava giornata di Serie C. . Al 22? però arriva il pareggio di Schimmeti. Non basta per la Juve. The post Highlights e gol Juventus Next Gen-Potenza 2-3: Serie C 2024/2025 (VIDEO) appeared first on SportFace. Ecco ... (Sportface)

Juventus Next Gen, altro ko. Squadra penultima, Montero tuona: "Mi vergogno" - Altra sconfitta per la Juventus Next Gen. La Squadra di Montero ha perso nella sfida casalinga contro il Potenza che si è imposto con il risultato... (Calciomercato)

Juventus Next Gen-Potenza oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2024/25 - Sportface. 00, e sarà visibile per gli abbonati su Sky Sport e in streaming su Sky Go e su NOW. Periodo decisamente no per i bianconeri: nell’ultimo turno è arrivata la pesante sconfitta per 4-1 sul campo del Benevento, che ha fatto seguito a tre pareggi consecutivi. I 6 punti in classifica li ... (Sportface)