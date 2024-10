Il farmaco salvavita diventa a pagamento: "Così i bambini diabetici sono a rischio" (Di domenica 6 ottobre 2024) Un semplice spruzzo nel naso può salvare da ipoglicemie gravi, ristabilendo immediatamente il livello di zucchero nel sangue e permettendo di scampare al coma o peggio alla morte. Si chiama glucagone il farmaco salvavita per adulti, ma soprattutto per bambini che soffrono di diabete e che (Di domenica 6 ottobre 2024) Un semplice spruzzo nel naso può salvare da ipoglicemie gravi, ristabilendo immediatamente il livello di zucchero nel sangue e permettendo di scampare al coma o peggio alla morte. Si chiama glucagone ilper adulti, ma soprattutto perche soffrono di diabete e che (Today)

In Sicilia il farmaco salvavita si paga, così duemila bambini diabetici sono a rischio in caso di ipoglicemia - Un semplice spruzzo nel naso può salvare da ipoglicemie gravi, ristabilendo immediatamente il livello di zucchero nel sangue e permettendo di scampare al coma o peggio alla morte. Si chiama glucagone il farmaco salvavita per adulti, ma soprattutto per bambini, che soffrono di diabete e che... (Palermotoday)

Manca farmaco salvavita, l’esperto: “Si rischia pericoloso fai da te. La sanità pubblica usi l’adrenalina al posto dei device” - Non è possibile usare prodotti equivalenti? “Certo, ma occorre formare medici e pazienti al corretto utilizzo e soprattutto evitare il fai da te”. E arriviamo all’ultimo allarme, quello lanciato dalla Società Italiana di Allergologia, Asma e Immunologia Clinica (SIAAIC) e dall'Associazione ... (Quotidiano)