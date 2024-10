Gino Cecchettin oggi a Palazzo Casali insegna cosa è l’amore

(Di domenica 6 ottobre 2024) "Dobbiamoresignifica". Lo ripeteràa gran voce dalla platea di Cortonapadre di Giulia, vittima dell’ennesimo femminicidio avvenuto circa un anno fa. L’appuntamento è fissato per le 15,30 nella sala medicea died è stato organizzato dall’associazione culturale Dardano- Camminiamo Insieme Aps, in collaborazione con L’Agesci gruppo Cortona 1^ e l’oratorio Dona-Frassati. La morte della ragazza di Vigonovo, uccisa dal suo ex fidanzato l’11 novembre del 2023, non è stato soltanto un caso di cronaca, ma un trauma collettivo, capace di smovere le coscienze e riempire le piazze. "Con– spiegano gli organizzatori dell’incontro - cercheremo di approfondire il tema a lui caro di come reagire di fronte ad una immane tragedia, trasformandola in una spinta al cambiamento. (Lanazione)