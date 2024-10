Elezioni Usa Elon Musk sul palco di Donald Trump | Deve vincere per salvare la democrazia

(Di domenica 6 ottobre 2024) Roma, 6 ottobre 2024 – In questi mesi di campagna elettorale negli Stati Uniti,non ha mai nascosto il suo sostegno per: l’associazione ‘America Pac’, da lui sostenuta, ha speso quasi 14 milioni di dollari da agosto per gestire la campagna del tycoon negli Stati chiave. Ma questa volta, il miliardario è salito in prima persona suldel comizio repubblicano a Butler, nell'ambitissima Pennsylvania. “Il presidenteper preservare la costituzione,per preservare lain America”, ha dichiarato di fronte agli elettori. Per il miliardario, per convincersi a votare il candidato repubblicano è sufficiente guardare le immagini e i video dell’attentato di luglio, avvenuto proprio durante un discorso a Butler. “La vera prova del carattere di qualcuno è il modo in cui si comporta sotto attacco”. (Quotidiano)