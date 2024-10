Edoardo Prati a Che Tempo che fa: “La scuola è il luogo sacro della disobbedienza nel confronto di se stessi”. E poi: “Gli anni delle scuole superiori sono quelli in cui si forgia l’individuo” (Di domenica 6 ottobre 2024) Edoardo Prati, ventenne romagnolo con un seguito di mezzo milione di follower su Instagram e 4 milioni di like su TikTok, è pronto a calcare le scene teatrali con "Cantami d’amore", uno spettacolo che lo vedrà impegnato in un tour in quaranta città italiane. L'articolo Edoardo Prati a Che Tempo che fa: “La scuola è il luogo sacro della disobbedienza nel confronto di se stessi”. E poi: “Gli anni delle scuole superiori sono quelli in cui si forgia l’individuo” . (Di domenica 6 ottobre 2024), ventenne romagnolo con un seguito di mezzo milione di follower su Instagram e 4 milioni di like su TikTok, è pronto a calcare le scene teatrali con "Cantami d’amore", uno spettacolo che lo vedrà impegnato in un tour in quaranta città italiane. L'articoloa Cheche fa: “Laè ilneldi se”. E poi: “Gliin cui si” . (Orizzontescuola)

Edoardo Prati: “Studiare i classici è un atto di ribellione, la mia forma di resistenza”. La passione per la letteratura? “Iniziata con Geronimo Stilton” - . L'articolo Edoardo Prati: “Studiare i classici è un atto di ribellione, la mia forma di resistenza”. Edoardo Prati, ventenne romagnolo con mezzo milione di follower su Instagram e 4 milioni di like su TikTok, sta per debuttare a teatro con "Cantami d’amore", uno spettacolo che lo porterà in ... (Orizzontescuola)

Il Festival delle Idee prosegue con Ute Lemper, Trudie Styler, Edoardo Prati, Linus e Filippo Ongaro - Dopo tre appuntamenti di prestigio al Malibran di Venezia (Viola, Recalcati e Schettini, la sesta edizione del Festival delle Idee prosegue con una settimana di eventi al Teatro Toniolo di Mestre tra musica, divulgazione, filosofia, scienza, giornalismo e cinema. Dal 6 al 13 ottobre saranno... (Veneziatoday)

Edoardo Prati e Pierluca Mariti all’Auditorium Paganini - Edoardo Prati e Pierluca Mariti: all’Auditorium Pagani di Parma, grazie a Caos Organizzazione Spettacoli, sono in arrivo due appuntamenti da non perdere. Venerdì 22 novembre 2024, dopo aver conquistato tutte le generazioni sui social, Edoardo Prati porteràsul palcoscenico dell’Auditorium... (Parmatoday)

Che tempo che fa, l’edizione 2024-2025 inizia con Damiano dei Maneskin ed Amadeus - Che tempo che fa 2024-2025. Nella prima puntata sono accolti, al Tavolo, Claudio Bisio, Cristiano Malgioglio e Tommaso Marini.(maridacaterini)

Che Tempo Che Fa al via, Fabio Fazio: “Bisogna seguire una sola regola” - Fazio: "Ecco quale regola si deve seguire in Tv" Stasera riparte Che Tempo Che Fa. Si tratta dell'edizione numero 22, la seconda trasmessa sul Nove. Dopo ...(lanostratv)

“Che tempo che fa 2024” su Nove: Amadeus e Damiano David ospiti della prima puntata - Il conduttore rilascerà la prima intervista dopo l'arrivo nel gruppo Warner Bros. Discovery e il frontman dei Mäneskin presenterà il primo singolo da solista ...(iodonna)