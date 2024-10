Dune di sabbia per seppellire le polemiche

(Di domenica 6 ottobre 2024) Una montagna diperle. In settimana torneranno le ruspe sull’arenile riccionese per innalzare la duna a protezione dei manufatti insistenti sulla spiaggia e soprattutto per salvare ladalla furia delle onde. Il Comune ha stanziato 70mila euro per avanzare con i lavori e mettere in sicurezza l’arenile dall’ingressione marina nel periodo invernale. Rispetto agli anni scorsi l’intervento verrà svolto con qualche giorno di anticipo. Una tempistica dettata dalle condizioni meteo. Nell’ultimo mese le perturbazioni sulla costa si sono susseguite con venti di burrasca e onde alte che si sono fatte sentire anche a riva. Il mare da settimane ormai, non appena il vento soffia forte contro la costa, comincia a ‘mangiarsi’ pezzi di spiaggia. (Ilrestodelcarlino)