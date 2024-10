Doctor Strange 3: Sam Raimi in trattative per dirigere il trequel (Di domenica 6 ottobre 2024) Il regista di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, Sam Raimi, sarebbe in trattative per tornare a dirigere il trequel dei Marvel Studios. Si vocifera che i Marvel Studios stiano sviluppando un terzo film su Doctor Strange da un po' di tempo, e sembra che il progetto abbia ora trovato un regista. Nell'ultima edizione della sua newsletter, Jeff Sneider riporta che il regista di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, Sam Raimi, ha "quasi chiuso un accordo" per tornare a dirigere il trequel. Nel Multiverso della Follia è stato accolto da recensioni piuttosto buone (73% su Rotten Tomatoes) e, sebbene si sia rivelato un po' divisivo tra i fan del MCU, ha incassato oltre 950 milioni di dollari in tutto il mondo, il (Di domenica 6 ottobre 2024) Il regista dinel Multiverso della Follia, Sam, sarebbe inper tornare aildei Marvel Studios. Si vocifera che i Marvel Studios stiano sviluppando un terzo film suda un po' di tempo, e sembra che il progetto abbia ora trovato un regista. Nell'ultima edizione della sua newsletter, Jeff Sneider riporta che il regista dinel Multiverso della Follia, Sam, ha "quasi chiuso un accordo" per tornare ail. Nel Multiverso della Follia è stato accolto da recensioni piuttosto buone (73% su Rotten Tomatoes) e, sebbene si sia rivelato un po' divisivo tra i fan del MCU, ha incassato oltre 950 milioni di dollari in tutto il mondo, il (Movieplayer)

Movieplayer - Doctor Strange 3 | Sam Raimi in trattative per dirigere il trequel

Doctor Strange 3: Sam Raimi forse di nuovo regista - Considerando il tempismo di questa voce e il fatto che la star del franchise Benedict Cumberbatch ha già lasciato intendere che apparirà in Avengers: Doomsday del 2026, potrebbe esserci una possibilità che Doctor Strange 3 sia uno dei film usciti tra Doomsday e Avengers del 2027: Secret Wars. È un ... (Nerdpool)

Doctor Strange 2, ecco dove hanno combattuto Scarlet Witch e gli Illuminati "Credevo fosse tutta CGI" - A causa della negligenza degli Illuminati, si vedono alcune delle morti più …. Svelata la location nella quale il personaggio di Elizabeth Olsen si sbarazza del team degli Illuminati nel film Marvel Lo sguardo di un fan del MCU ai luoghi delle riprese della sede degli Illuminati ha rivelato ... (Movieplayer)

Doctor Strange nel Multiverso della Follia: rivelati i piani originali per Scarlet Witch - Doctor Strange nel Multiverso della Follia è uscito al cinema il 4 maggio 2022. it - Da chi il cinema lo ama. Waldron, che non aveva visto WandaVision, voleva che Wanda fosse l’antagonista. Per quanto riguarda gli Illuminati, la formazione è stata cambiata più volte in vista dell’uscita del sequel ... (Cinefilos)