Disinformazione videoludica La nuova frontiera dell’information warfare

(Di domenica 6 ottobre 2024) “Good Ol’ Usa Project”. Questo il nome di un’operazione di informationrussa, denunciata nelle scorse settimane, che si concentrava sulla “comunità dei videogiocatori americani, utenti di Reddit e piattaforme come 4Chan”, considerati la “spina dorsale delle tendenze di destra” online negli Stati Uniti. Ma perché i videogiocatori sono un target interessante per la Russia? Joshua Foust, assistant professor in public relations at the S.I. Newhouse School of Public Communications della Syracuse University, fornisce la sua visione dei fatti in un articolo pubblicato su Foreign Policy. La cultura dei videogiochi è terreno fertile per gruppi estremisti di destra che condividono e normalizzano le loro idee, che modificano giochi per renderli più razzisti e violenti. (Formiche)