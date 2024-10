Chiara Ferragni, la memoria di 200 pagine: la strategia della difesa (Di domenica 6 ottobre 2024) L’indagine per truffa aggravata nei confronti di Chiara Ferragni è stata chiusa e confermata. La strategia della difesa è ottenere l’archiviazione: questo sarebbe l’obiettivo principale, con una memoria di 200 pagine. E potrebbe non essere escluso un interrogatorio, un “faccia a faccia con il PM Cristian Barilli e il procuratore aggiunto Eugenio Fusco”. Quasi un passaggio obbligato, perché gli avvocati dell’imprenditrice, ovvero Giuseppe Iannaccone e Marcello Bana, non sarebbero propensi alla proposta di patteggiamento. Chiara Ferragni, la strategia della difesa Quasi un anno è passato dallo scandalo che ha visto al centro l’opera di beneficenza di Chiara Ferragni con le iniziative del Pandoro e delle Uova di Pasqua. Le indagini sono proseguite fino a quando non sono state chiuse proprio il 4 ottobre dalla Procura di Milano. (Di domenica 6 ottobre 2024) L’indagine per truffa aggravata nei confronti diè stata chiusa e confermata. Laè ottenere l’archiviazione: questo sarebbe l’obiettivo principale, con unadi 200. E potrebbe non essere escluso un interrogatorio, un “faccia a faccia con il PM Cristian Barilli e il procuratore aggiunto Eugenio Fusco”. Quasi un passaggio obbligato, perché gli avvocati dell’imprenditrice, ovvero Giuseppe Iannaccone e Marcello Bana, non sarebbero propensi alla proposta di patteggiamento., laQuasi un anno è passato dallo scandalo che ha visto al centro l’opera di beneficenza dicon le iniziative del Pandoro e delle Uova di Pasqua. Le indagini sono proseguite fino a quando non sono state chiuse proprio il 4 ottobre dalla Procura di Milano. (Dilei)

