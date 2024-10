Calcio femminile Lazio e Milan si impongono nel quinto turno di Serie A

(Di domenica 6 ottobre 2024) Archiviato ildella prima fase del campionato didiA 2024-2025. Due i match in programma, che sono andati a definire la graduatoria del torneo nazionale in “Rosa”. Ad aprire lo schedule domenicale è stata la sfida del ‘Mirko Fersini’ di Formello, con lache andava in cerca dei primi tre punti di questa stagione. Target in comune con il Sassuolo, per la terza annata di fila non hanno vinto nessuna dei primi quattro incontri. Si sono imposte (3-2) le padrone di casa al termine di una partita particolarmente tirata. Ospiti in vantaggio grazie al gol al 24? della centrocampista di El Salvador, Samantha Fisher. Nero-verdi, però, in inferiorità numerica dal 34? per l’espulsione della belga Davina Philtjens al 34?. (Oasport)