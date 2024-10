Ardea | ordinanza di chiusura per un’officina abusiva alle Salzare ma resta un’illegalità diffusa

(Di domenica 6 ottobre 2024), 5 ottobre 2024 – Abusivismo sui terreni dei 706 ettari delle: sono molte le attività commerciali sorte su questa zona (anche ultimamente), nonostante non sia possibile perché prive di licenza e in manufatti realizzati su terreni comunali. Con un’il sindaco ha disposto ladi una di esse, un’attività di autoriparatore. A prescindere dal fatto che l’esercizio è ancora lì perché l’non sarebbe stata notificata al commerciante, ma una domanda si fa prepotente: e tutte le altre attività presenti? Sembrerebbe, infatti, che anche in altre siano rispettati i requisiti urbanistici, non vi siano licenze, né rispetto delle normative di sicurezza e agibilità. E per quanto riguarda l’atto di proprietà o il permesso per costruire? Alcuni hanno presentato una domanda di condono, ma mai ricevuto approvazione. (Ilfaroonline)