Violenti temporali e freddo pungente | il maltempo spazza via la tregua del weekend Previsioni meteo Milano e Lombardia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 5 ottobre 2024)– Brevedalla pioggia in. Ma attenzione: ilè solo in pausa. La prossima settimana si aprirà nel segno delle precipitazioni, anche a carattere temporalesco. Il fine settimana appena iniziato, sabato 5 e domenica 6 ottobre, sarà sostanzialmente caratterizzato da una relativa stabilità, soleggiato e senza precipitazioni di rilievo. Da lunedì, però, un intenso flusso di correnti atlantiche determinerà una nuova fase di tempo instabile con il passaggio di diversi impulsi perturbati: nuvolosità in aumento, probabili piogge soprattutto nelle giornate di martedì e giovedì. Non solo: in questi giorni farà anche, con temperature inferiori alla media del periodo. Ma vediamo alleper i prossimi giorni, che delineano un lunedì e (soprattutto) un martedì che si profilano come particolarmente critici.