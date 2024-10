Terremoto in Italia serie di scosse all’alba

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di sabato 5 ottobre 2024)indi– Torna a tremare la terra nel nostro paese, ma non c’è da meravigliarsi dal momento che l’è ad alto rischio sismico. Il nostro territorio si estende su più placche tettoniche, il cui movimento reciproco genera periodicamente delle. Stamattina il risveglio è stato all’insegna della paura per alcunini, come appare chiaro leggendo alcuni tweet sui social. ( dopo le foto)indiQuesta mattina, sabato 5 ottobre 2024, i Campi Flegrei sono stati interessati da unadidi, con la più forte registrata alle ore 6.00. Il sisma, di magnitudo 2.