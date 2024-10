Retroscena Milan Abraham piano b | l’ultimo giorno di mercato vicino un bomber da 23 gol

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 5 ottobre 2024)di calcioper il: nelutile per gli acquisti, i rossoneri sono stati molto vicini a Santiago Gimenez,messicano che nella scorsa stagione ha segnato 23 gol in 30 partite con il Feyenoord. A confermarlo lo stesso calciatore ai microfoni di ESPN. “diper me è stato molto intenso. – ha dichiarato Gimenez – Soprattutto le ultime ore. Ilè diventato molto concreto per me, ma la trattativa non poteva essere chiusa a causa dei tempi ristretti e del prezzo richiesto dal Feyenoord. Sono cresciuto con giocatori come Ronaldo, Ronaldinho e Ricardo Kakà. Alla fine non è successo, ma il fatto che sia un grande interesse ti dà già la sensazione di essere importante. Per me la porta del, ovviamente, è ancora aperta“.