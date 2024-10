MotoGP | Sprint a Motegi | altra super tripletta Ducati

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 5 ottobre 2024) Dopo due giorni difficili per le condizioni meteo, sul circuito Twin Ring, di proprietà Honda, si è appena conclusa la sedicesima Garadel Mondiale, sul podio Bagnaia, Bastianini e Marc Marquez. Quarta e quinta posizione per Prima Pramac con Martin e Morbidelli. Il vero protagonista del sabato è stato però Pedro Acosta, nel bene e nel male: lo spagnolo della GasGas ha conquistato la pole e poi dominato la, andando in fuga e assaporando la vittoria fino a 4 giri dal termine, quando un errore in curva 7 lo ha portato clamorosamente a stendersi, gettando al vento la sua prima vittoria – seppur ‘solo’ in una gara breve – in carriera in. Completano la zona punti Morbidelli, Di Giannantonio, Alex Marquez (setteai primi sette posti), Miller e Vinales.