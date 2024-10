Mantova-Brescia | le probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di sabato 5 ottobre 2024) Gara valida per l’ottava giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Le due squadre sono divise da appena due punti con i padroni di casa che tentano il sorpasso sulle Rondinelle per regalarsi una stagione da vertice.si giocherà domenica 6 ottobre 2024 alle ore 15 presso lo stadio Martelli.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I virgiliani neopromossi stanno vivendo una stagione a due facce, con tre vittorie su tre in casa ed appena un punto in trasferta. La squadra di Possanzini proverà a sfruttare 4-2-3-1): positivamente questo turno tra le mura amiche per issarsi nelle zone alte della classifica. Le Rondinelle sono in buona forma con il terzo posto in classifica a meno quattro lunghezze dal Pisa capolista.