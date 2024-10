L’Udinese supera il Lecce di misura | decisiva l’intuizione di Zemura

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 5 ottobre 2024)ilper 1-0 nella settima giornata della Serie A 2024-2025. Equilibrio sostanziale tra le due squadre rotto dalla grande punizione di. PARI FINALE –riesce ad avere la meglio di un buonnella sfida valida per la settima giornata della Serie A 2024-2025. La gara vede un sostanziale equilibrio tra le due compagini, con la difesa dei salentini solida e compatta a evitare sortite avversarie in grado di cambiare le sorti dell’incontro. L’impostazione della sfida da parte dei friulani ricalca il modello di gioco che ha in mente Kosta Runjaic, con l’attenzione alla fase difensiva e la ricerca degli spazi giusti per poter trovare impreparati gli avversari grazie all’adozione di un calcio verticale.