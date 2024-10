Judo assegnati gli ultimi titoli individuali ai Mondiali Junior 2024 di Dushanbe

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 5 ottobre 2024) Va in archivio anche la quarta giornata dei Campionatidi, in corso di svolgimento sui tatami del Kasri Tennis di(in Tagikistan). Quest’oggi sono andate in scena le ultime categorie di pesodella rassegna iridata under 21, mentre domani la manifestazione si chiuderà come di consueto con la prova a squadre. Italia assente in queste battute conclusive del Mondiale, perché non schierava nessun rappresentante nelle categorie pesanti (optando per diversi doppioni tra i pesi leggeri e medi) e ha deciso di rinunciare al Team Event. La spedizione tricolore è terminata con un bilancio di un argento, un bronzo (11° posto nel medagliere per le gare), quattro quinti e due settimi posti.