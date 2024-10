Israele come un tumore da debellare | l' odio antisemita dilaga | GUARDA

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 5 ottobre 2024) L'. Cori contro Netanyahu, Meloni, Biden. Monta la protesta dei pro-Pal giunti a piazzale Ostiense per manifestare in difesa della Palestina e del Libano. Sono ormai circa cinquemila i presenti nella piazza, malgrado il divieto imposto dalla questura che continua a presidiare la zona con molti mezzi blindati parcheggiati intorno all'area. "Che vincano i repubblicani o i democratici, niente cambierà. Sappiamo tutti qual è la linea di Trump e sappiamo anche quale sarà la linea di Harris, che ha già espresso pieno sostegno a Benjamin Netanyahu": sono le parole che un manifestante ha urlato, con un microfono in mano, in merito al supporto offerto dagli Usa allo Stato ebraico, che il 7 ottobre è stato colpito da Hamas.