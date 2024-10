Inchiesta Ultras il comunicato della Curva Nord | Mai più potere in mano a pochi tornano i gruppi e stop al servizio biglietti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2024) Con tutta la catena di comando spazzata via dall’di Procura di Milano, ladell’Inter già prova a riorganizzarsi con nuovi capi e nuove regole. Glinerazzurri hanno informato la questura sulle nuove dinamiche: al secondo anello verde di San Siro, dal prossimo 27 ottobre (giorno di Inter-Juventus), ci sarà lo striscione “1969 uniti fieri mai domi”. Nino Ceccarelli, capo storico, è la figura di garanzia del direttivo. È un volto notocriminalità milanese. A suo carico 12 anni di galera, tatuati sul corpo con dodici foglie. Reati da stadio per lo più, detenzione di coltelli, pestaggi come quello che portò alla morte del tifoso ascolano Nazzareno Filippini. Era il 1988. Per quei fatti Ciccarelli se la cavò con un’accusa poi caduta per rissa. A metà anni Novanta fu coinvolto in un’associazione a delinquere per spaccio in