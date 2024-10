Il solito teatrino

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 5 ottobre 2024) Mentre la classe politica continua con la liturgia bipolare del “È colpa tua“, “No, è colpa mia“, i paesi e le città si allagano, i cittadini perdono le case e i fiumi si riprendono gli spazi che l’uomo non realizza da decenni e accelerano rimodellazioni e manutenzioni sottovalutate per decenni. Leggi casse di espansione, nuovi boschi, sbarramenti, delocalizzazione delle abitazioni a rischio. La storia del Lamone e di Traversara di Bagnacavallo, ormai borgo fantasma dopo le alluvioni 2023 e 2024, lo insegnano tragicamente. Il lavoro della Procura – sia a Ravenna sia a Forlì – è volto non solo a capire se gli eventi fossero prevedibili, ma prevenibili.