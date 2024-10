Grande Fratello Lorenzo tra Helena e Shaila | prende una decisione importante

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di sabato 5 ottobre 2024)trauna. Le parole del giovane gieffinoda quando è entrato nella casa è rimasto colpito dae successivamente da. Il giovane gieffino dopo aver chiarito il legame con la ballerina, nelle ultime ore ancheha deciso di fare un passo indietro. “Mi sono chiuso con tutt’e due, mi sento confuso” ha rivelato. Leggi anche, due gieffini si conoscevano prima di entrare? L’indiscrezione Ladel modello Il giovane coinquilino si ritrova in giardino per confrontarsi con Michael e Amanda sui due rapporti instaurati in Casa coned. “L’una e l’altra provano qualcosa per te” afferma Michael.però arriva ad una conclusione: “Una non ha il coraggio di ammetterlo (riferendosi a).