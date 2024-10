Geolier e il monologo al Red Bull 64 Bars Live | Gli amici rapper volevano venire per farsi la foto iconica a Scampia Nessuno di noi può sfruttarne l’immagine

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2024) Negli ultimi anni la città di Napoli ha un suo pupillo:. Ed ovviamente non poteva mancare alla grande festa di Red64in Piazza Ciro Esposito vicino alle Vele di, anzi era il padrone di casa. L’entrata in scena del cantante è stata inaspettata. Nessuna rima tagliente e nessuna rappata perdifiato, bensì unsu. “Questo posto non è come gli altri. Persone che vivono la vita vera, ma è trattata come un’attrazione turistica. Gliqui perla. Io penso chedi noi possa sfruttaredi una madre. Perchéè come una mamma. Ci ha cresciuto, visto crescere. Penso che ognuno di noi abbia una responsabilità, addirittura una colpa quando succedono queste tragedie, come quello che è successo qui (il crollo alle vele, ndr)”, ha dettoin un silenzio quasi surreale.