Gaza lite Parisi-de Magistris a La7 Lei parla come chi dice che gli ebrei gli piacciono solo da morti Ci vediamo in tribunale

(Di sabato 5 ottobre 2024) Scintille a Omnibus (La7) tra l’ex sindaco di Napoli Luigi dee Stefano, ex politico di punta del centrodestra, cofondatore e presidente dell’associazione Setteottobre. Il confronto verte sull’anniversario del massacro di Hamas e sullo sterminio dei palestinesi, tema sul quale deribadisce la sua posizione: “La storia non inizia il 7 ottobre, un popolo è stato occupato e oppresso per un secolo ed è chiaro che la resistenza non può esseredi tipo gandhiano, ma è una resistenza armata. Ma voglio sgombrare il campo dall’accusa di antisemitismo: la mia vicinanza alla tragedia subita dal popolo ebreo è sempre stata totale”.