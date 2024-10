Fonseca A Firenze per vincere Morata titolare

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di sabato 5 ottobre 2024) MILANO (ITALPRESS) – Dopo il ko in Champions League, il Milan si rituffa sul campionato. Sarà in campo acontro i viola e cercherà la quarta vittoria di fila in Serie A. Lo dice, senza giri di parole, il tecnico dei rossoneri, Paulo: “Domani sarà importante, non perchè giochiamo fuori casa ma perchè dobbiamo dare continuità a quello che abbiamo fatto in campionato: è un’opportunità per dimostrare che abbiamo la stessa ambizione sia in casa che fuori. “Dopo la sconfitta in Champions la squadra era arrabbiata. In settimana, però, ho percepito buone sensazioni. Giocare aè sempre difficile. Loro hanno una grande squadra ma noi siamo pronti per fare una bella partita e ovviamente vogliamosta bene e domani giocherà”, ha precisato. “La continuità nella formazione e negli schemi è importante in questo momento.