Follia United McTominay candidato ad affare dell’anno Perché Ten Hag l’ha lasciato andare?

(Di sabato 5 ottobre 2024) Il Manchesterdi Ten Hag sembra aver fatto una‘regalando’ al Napoli il suo centrocampista Scott. Scott, centrocampista scozzese acquistato nell’ultima sessione di mercato dal Napoli, sta già dimostrando di essere uno dei protagonisti indiscussi di questo inizio di stagione. Dopo il gol che ha aperto la sfida contro il Como, l’ex giocatore del Manchesterè ora sotto i riflettori come possibileper l’Oscar dell’all’? L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport esalta l’operazione condotta da Aurelio De Laurentiis, che ha sborsato 30 milioni e mezzo per il 26enne., arrivato il 30 agosto, si è rivelato fondamentale per il Napoli, contribuendo a una partenza brillante in Serie A con cinque vittorie, un pareggio e una sola sconfitta nelle prime sette giornate.