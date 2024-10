Ecco la nuova frontiera dei satelliti per l’intelligence in Usa

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 5 ottobre 2024) Entro la fine dell’anno, il National reconnaissance office (Nro) statunitense lancerà in orbita circa cento nuovi, per consolidare la propria posizione come leader mondiale nella raccolta di dati satellitari per la difesa e. La rapidità e l’efficacia del monitoraggio terrestre, a lungo ritenute cruciali per le operazioni di intelligence, sono ora raggiunte tramite una costellazione diche fornisce una sorveglianza praticamente ininterrotta su punti strategici del globo. Questo progetto segna una svolta per il Nro, che solo pochi decenni fa era restio a rivelare pubblicamente l’esistenza di qualsiasi satellite operativo. La notizia è stata riportata da DefenseOne, fonte autorevole in ambito difesa e sicurezza, evidenziando come il progetto del Nro segni un punto di svolta fondamentale per il settore delstatunitense.