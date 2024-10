Amici 24 anticipazioni seconda puntata 6 ottobre | ospiti primi compiti

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di sabato 5 ottobre 2024)24 prosegue con la messa in onda della, a partire dalle ore 14.00 su Canale 5: di seguito, le. Maria De Filippi ha inaugurato la nuova edizione del fortunato talent show del Biscione lo scorso 29 settembre e ora il programma prosegue con un altro appuntamento. Ecco cosa accadrà.24 prosegue con la messa in onda del secondo appuntamento. Venerdì 4si è tenuta infatti la registrazione del secondo appuntamento della 24esima stagione del talent show, con nuovied esibizioni. Anche quest’anno, il corpo docenti è composto da tre professori di canto e tre di ballo, ovvero Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli (sul fronte canto) e Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Deborah Lettieri (sul fronte ballo). Quest’ultima ha ufficialmente preso il posto di Raimondo Todaro, come era stato annunciato già da tempo.