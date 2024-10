Virtus Bologna Banchi | Dobbiamo migliorare per competere in una Eurolega di questo livello

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 4 ottobre 2024) “Gara molto intensa, congratulazioni all’Efes, hanno un roster molto forte e molto profondo“. Sono queste le parole di coach Lucaal termine della sfida traed Efes, vinta dalla squadra turca. “Nel secondo tempo abbiamo sofferto molto a rimbalzo e abbiamo perso troppi palloni e questa è stata una delle chiavi della partita. Io ho cercato di mettere in campo la squadra migliore possibile, anche se chiaramente ci sono giocatori con condizioni atletiche diverse, alcuni chiedono il cambio stremati, per quello che è ildi fisicità di gare ditipo. Loro hanno avuto vantaggi in termini di centimetri e chili in tanti ruoli checompensare: l’Efes oggi ha iniziato con Bryant in guardia, Thompson play, Johnson in ala, con due lunghi che ci davano chili e centimetri”, spiega. “Io ho cercato di allungare le rotazioni per distribuire le energie.