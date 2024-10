SuperEnalotto Lotto e 10eLotto | le estrazioni di oggi venerdì 4 ottobre

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Milano, 42024 – Manca all’appello ormai da quasi cinque mesi il bottino grosso del. Da quando, il 10 maggio scorso, fu indovinato il “6” fortunato in una tabaccheria dei Quartieri Spagnoli a Napoli, nessuno è più riuscito a portarsi a casa il massimo del montepremi. Stasera torna la caccia alla sestina vincente. Per il concorso 158 ci sono in palio 84,2 milioni di euro. Come di consueto, seguiremo l’estrazione in tempo reale, delcome dele 10e. E se avete dubbi su qualche estrazione arretrata, consultate il nostro archivioper scoprire se avete vinto.