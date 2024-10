Shaila Gatta ha mentito in diretta al GF? Lorenzo la sbugiarda nella notte

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di venerdì 4 ottobre 2024) A tenere bancocasa del Grande Fratello in questi giorni è, soprattutto, il quadrilatero amoroso tra, Javier Martinez, Helena Prestes eSpolverato. Durante la puntata di ieri del GF, però,ha voluto chiarire la situazione rivelando di aver preso un’importante decisione, ovvero, quella di reputaresolo un amico. Il quadrilatero, così, può venir meno, in quanto lei ha intenzione di concentrarsi solamente su Javier, mentreed Helena possono viversi serenamente la loro conoscenza. Questa, però, non sembra essere la verità, almeno sulla base di quanto rivelato da Spolverato. Le confessioni inedite diSpolverato controal GF Il Grande Fratello è cominciato solo da tre settimane, ma già di dinamiche ne stanno succedendo moltissime.