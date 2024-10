Scandalo arbitri | cinque rigori negati al Napoli Rocchi e l’AIA sotto accusa

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Feliciani e Abisso nel mirino dopo il mancato rigore su Kvaratskhelia Non si placano le polemiche sull’arbitraggio contro il. Siamo solo alla settima giornata di campionato e la lista degli episodi dubbi continua ad allungarsi. Dopo i tanti falli subiti da Khvicha Kvaratskhelia senza conseguenze per gli avversari, sono ormaiagli azzurri. L’ultima polemica arriva dal match contro il Como, dove Feliciani, supportato da Pezzuto al Var e Abisso all’AVAR, ha deciso di non sanzionare la spinta evidente di Alberto Moreno sulla schiena di Kvaratskhelia. Arbitraggio: l’errore di Feliciani Il pubblico del Maradona è rimasto incredulo davanti alla decisione di Feliciani e Abisso di non assegnare il calcio di rigore per una spinta netta sul georgiano.