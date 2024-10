Sant’Agata de Goti | nasce il premio ‘Mela Annurca d’Oro’

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSi svolgerà domenica mattina 6 Ottobre a partire dalle ore 10.00 presso Villa Izzo, Via Chiesa 49 a Bagnoli (BN) il” MelaD’oro“ un tributo al frutto per eccellenza di S.Agata de’. La manifestazione è fondata e curata dall’artista poliedrico Angelo Iannelli, organizzata dall’Associazione Vesuvius A.P.S in collaborazione con Villa Izzo e con il patrocinio morale del Comune dide’. L’evento vuole dare il giusto tributo alla melanel suo territorio di appartenenza, una cultivar pregiata della regione Campania definita la “Regina delle mele”. Essa rivendica virtu’ salutari diuretiche con un alto contenuto di vitamine particolarmente adatta ai bambini ed agli anziani .