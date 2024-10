Passaporti Open day alla questura di Monza per sabato 12 ottobre

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 4 ottobre 2024), 42024 – Un altroday per fare il passaporto Ladie della Brianza lo ha programmato per12dalle 8 alle 13, aperto esclusivamente agli utenti prenotati, che saranno quindi in possesso dell’appuntamento per il giorno di apertura straordinaria. La prenotazione dell’appuntamento potrà avvenire martedì 8, collegandosi a questo link. Ingiacciono ancora 1.400pronti. da ritirare Cosa serve Ciascun utente, minori inclusi, dovrà presentarsi munito dei seguenti documenti: appuntamento stampato, fotocopia del documento della carta d’identità due foto contributo amministrativo di 73,50 euro versamento di 42,50 euro su c/c postale nr.