Nessuna nuova tassa siamo contrarissimi

(Di venerdì 4 ottobre 2024) “a imporre nuove tasse. Ci sono state alcune cattive interpretazioni di alcune parole dette ieri” dal ministro Giorgetti, ma “finché saremo noi al governo non ci saranno nuove tasse per gli italiani”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando con i giornalisti a margine dell’assemblea di Confindustria a Bari. Aggiornamento ore 6.09 “Una pace giusta” per la guerra in Ucraina “non significa però la resa di Kiev”. Sono le parole di Antonio Tajani, ministro degli Esteri, in un videomessaggio inviato al Festival nazionale dell’Economia civile in corso a Firenze, ricordando che questi giorni “vedono il governo, anche come presidente del G7, lavorare senza sosta con i nostri partner per il cessate il fuoco in Libano e a Gaza, e per evitare ulteriori escalation. Aggiornamento ore 9.