Nanni Moretti colpito da infarto ma rassicura i fan | Sto bene tornerò presto

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Il celebre registaha subito unnei giorni scorsi, ma attraverso un videomessaggio dall’ospedale ha tranquillizzato i suoi fan, affermando di stare meglio e che torneràin piena attività., figura di spicco del cinema italiano e internazionale, è stato recentementeda un. La notizia ha scosso l’intero mondo del cinema, creando preoccupazione tra i suoi fan e colleghi. Fortunatamente, il regista ha volutore tutti attraverso un videomessaggio diffuso dall’ospedale, dove ha dichiarato di essere in ripresa e di voler tornareal lavoro., foto Ansa – VelvetMagLe condizioni di, 71 anni, è statoda unqualche giorno fa e subito ricoverato in ospedale per i dovuti accertamenti.