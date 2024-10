Fiato ai Libri | a Mornico L’insostenibile leggerezza dell’essere

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 4 ottobre 2024)al Serio. Il festivalaicelebra il grande scrittore ceco Milan Kundera, scomparso nel luglio 2023, portando in scena il suo capolavoro,. Un appuntamento imperdibile per gli amanti della letteratura e del teatro, in programma per sabato 5 ottobre, alle 21, all’auditorium Sant’Andrea dial Serio. La rappresentazione sarà affidata al talentuoso attore romano Maximilian Nisi, accompagnato dalle suggestive note del pianoforte suonato da Stefano De Meo. In questa serata speciale, il pubblico sarà guidato attraverso le pagine di uno dei romanzi più iconici del XX secolo, che continua a interrogare e affascinare lettori di tutto il mondo.