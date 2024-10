Ecco il nostro piano in caso di maltempo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Danni per quasi 1 milione di euro quelli provocati daldei giorni scorsi: questo il dato emerso dalla ricognizione dei danni a beni di privati, attività commerciali, imprese ed enti e comunicato alla Regione Marche. Una somma notevole che risulta dalla sommatoria di una serie di danni che, neldi privati, superano i 250mila euro e che sono stati provocati da allagamenti di piani terra o interrati, di garage e box, da infiltrazioni che hanno ammalorato muri, impianti, mareggiate e altro. Sfiora i 400mila euro la sommatoria tra danneggiamenti e costi sostenuti per gli interventi che si sono resi necessari per ripristinare una situazione di normalità e riattivare velocemente i servizi presso il distretto sanitario e la vicina Cittadella del Sole.