COppa Italia Eccellenza Persiani | La vittoria del Chiesanuova frutto della squadra

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Non sarà facile per iltogliersi dalla testa lasulla Maceratese di mercoledì e focalizzarsi sulla trasferta di Tolentino domenica valida per la 5ª giornata di campionato. Ma chissà che l’1-0, tra formazioni entrambe imbattute, non dia alquella consapevolezza lì. Proprio quella lì. Di certo la partita, anche se "solo" per l’andata dei quarti di(ritorno il 16) e con diversi reciproci big in panchina o entrati nella ripresa, è stata un manifesto del Mobili pensiero. La suaha giocato con intensità, aggredendo i rivali quasi sorpresi da tanta foga, trovando ritmo e velocità sia nei movimenti che palla al piede. Unache può far innamorare la gentefrazione più ancora di quella strepitosa dello scorso anno. Non infinita ma assai lunga sta diventando inoltre la quantità di partite ufficiali terminate senza prendere gol.