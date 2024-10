Bambino di 4 anni anni cade dal balcone | era solo in casa Ricoverato in coma farmacologico

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Undi 4in gravi condizioni nella rianimazione dell’ospedale Papa GiovXXIII di Bergamo dopo essere precipitato dalal secondo piano dellain cui vive con la sua famiglia a Osnago, in provincia di Lecco. Il piccolo è tenuto dai sanitari in, sedato e intubato per sostenere i suoi parametri vitali ed evitare che il suo fisico si affatichi ulteriormente. Al momento dell’incidente – avvenuto nel pomeriggio di ieri, giovedì 3 ottobre – ilerain. “Mi ero allontanata per andare incontro all’altro figlio più grande che tornava da scuola”, ha raccontato la madre al quotidiano Il Giorno. Il padre, invece, era al lavoro.