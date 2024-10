Abbondante nevicata sulle Dolomiti bellunesi | uno spettacolo fuori stagione

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Lesono tornate a incantare gli amanti della montagna con uno scenario invernale sorprendente. Dopo la prima improvvisaa metà settembre, una nuova perturbazione ha regalato un ulteriore strato di bianco, rendendo il paesaggio simile a quello di pieno inverno. Il manto nevoso ha raggiunto i 30 centimetri durante la notte scorsa, a un’altitudine di 2000 metri, e le nevicate sembrano non voler cessare.Leggi anche: Maltempo su mezza Italia, scatta l’allerta. Poi cambia di nuovo tutto Un’atmosfera invernale inattesa Le montagne, solitamente animate dalle attività autunnali, si sono trasformate in un regno d’inverno. Uno dei luoghi dove la bellezza delleinnevate risplende è Cima Fertazza, in Val Fiorentina. Le immagini catturate dal ristoro Belvedere, situato in cima alla montagna, offrono una panoramica spettacolare del paesaggio imbiancato.