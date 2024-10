Tajani | Voli per italiani da Beirut

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 3 ottobre 2024) 18.05 "Stiamo organizzando il rientro di 180da.Speriamo possano arrivare già stasera". Così il ministro degli Esteri, al question time al Senato."Abbiamo raccomandato di tornare anche a 700in Iran". "Non può ripetersi in Libano ciò che è successo a Gaza.E' essenziale assicurare la protezione dei civili",dice."La de-escalation è fondamentale per riportare l'area sul dialogo e stabilità". Annuncia che il G7 Sviluppo, a Pescara, si aprirà con una conferenza umanitaria sul Medio Oriente.