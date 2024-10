Stefano De Martino compie gli anni? Chi non è stato invitato alla festa | clamoroso a Napoli | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Un compleanno decisamente allegro e fortunato perDe. Il conduttore di Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time, festeggia i suoi 35con amici e parenti, che per l'occasione hanno pensato bene di regalargli una torta a forma di pacco. La reazione dell'ex ballerino di Amici di Maria De Filippi, promosso su Rai 1 in una delle fasce cruciali per gli ascolti dopo l'ottimo successo di pubblico e di shareguida di Stasera tutto è possibile, divertente comedy show in prima serata su Rai 2, è tutto un programma: sorriso quasi imbarazzato, mani sul volto, emozione evidente. Le foto e il video del mini-party, andato probabilmente in scena nella sua(dove peraltro ha registrato le puntate di Affari tuoi), sono stati condivisi da uno dei presenti e diventate subito virali su X.