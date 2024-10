Serie B Nazionale Il PalaTagliate sorride Fabo ok contro Roma

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024)MONTECATINI 79 VIRTUS GVM74 MONTECATINI Benites 7, Chiera 8, Mastrangelo 5, Arrigoni 12, Klyuchnyk 12, Dell’Uomo 11, Trapani 10, Sgobba, Natali 5, Giannozzi ne, Aminti ne, Fernandez ne. All. BarsottiWhelan 3, Siberna 1, Conti 24, Caversazio 7, Ancellotti 7, Santiangeli 12, Visintin 10, Valentini 6, Zoffoli 4, Fokou. All. Tonolli ARBITRI Purrone e Foschini PARZIALI 26-23, 41-34, 63-48 LUCCA Nell’esordio aldi Lucca laHerons Montecatini piega 79-74 la Virtuse timbra la seconda vittoria su due match di campionato. Mastrangelo colleziona tre rubate in 90 secondi che valgono il 4-0in avvio. Il numero 1 è caldissimo e timbra anche la tripla dell’8-4 rossoblù ma il break di 7-0 Virtus vale il sorpasso giallorosso a metà primo quarto (10-13).