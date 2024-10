Serie A | trasferta di Bologna in vista Estra ipotesi Paschall per far spazio a Christon

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Una vittoria che crea qualche grattacapo. Detto così può sembrare un paradosso visto che il successo di Pistoia contro Napoli all’esordio in campionato è stato netto, mai in discussione, con una prova maiuscola da parte della squadra eppure qualche problemino lo crea. Già perché con l’arrivo di Semajera chiaro fin da subito che qualcuno avrebbe dovuto fargli posto solo che, appunto, dopo la prestazione della squadra di domenica scorsa scegliere diventa difficile. E’ bene precisare che al momento si tratta di scelte momentanee dovute all’esubero di giocatori e non definitive, ma comunque domenica nella sfida controuno degli stranieri dovrà sedersi in tribuna. Il dilemma è capire a chi toccherà.