Saluta tutti e se ne va Addio al Grande Fratello sta per lasciare la casa | uscita inevitabile

(Di giovedì 3 ottobre 2024) La sesta puntata delè ormai alle porte, e con essa arriva il primo televoto eliminatorio della 18esima edizione. Oggi, giovedì 3 ottobre, Alfonso Signorini tornerà in onda con il secondo appuntamento settimanale del reality, e per la prima volta uno dei concorrenti dovrà abbandonare definitivamente la. Fino a questo momento, i telespettatori sono stati chiamati a votare per il proprio preferito, garantendogli l’immunità. Tuttavia, questa volta la situazione si fa più seria: uno tra Iago Garcia, Mariavittoria Minghetti, Amanda Lecciso e Clarissa Burt dovrà direal gioco. Secondo i sondaggi attuali, Iago Garcia sembra essere il favorito con il 35,53% dei voti, riuscendo ancora una volta a salvarsi grazie al supporto del pubblico.